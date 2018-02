Teatro Carlos Alberto mostra o último dia de vida de Camilo Castelo Branco

Foto: tnsj.pt

No ano em que se comemora o nascimento do escritor que imortalizou o Amor de Perdição, o encenador Pedro Estorninho revela os fantasmas do dia em que Camilo se suicidou, em 1890.



A peça "A Longa Noite de Camilo" estreia na quarta-feira e poderá ser vista até dia 3 de março no Teatro Carlos Alberto, no Porto.