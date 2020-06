Teatro da Guarda promove Festival de Jazz e Blues ao ar livre

A Câmara Municipal da Guarda refere em comunicado que a programação cultural do TMG "vai regressar em breve", com a realização do Festival de Jazz e Blues, entre os dias 01 e 11 de julho.

A iniciativa vai "decorrer ao ar livre, na esplanada do café concerto" do TMG e o seu programa artístico será anunciado "brevemente".

"O cartaz propõe concertos ao fim de tarde na esplanada e, no local, serão asseguradas todas as normas sanitárias indicadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para que público, artistas e equipas técnicas estejam em segurança", acrescenta a fonte.

A nota lembra que o TMG cancelou toda a sua atividade, no dia 16 de março, devido à pandemia causada pela covid-19.

Durante o período de paragem, a equipa "criou a plataforma digital TMG360.pt, um projeto original de visita virtual em 360º ao TMG, e planificou um programa de divulgação de conteúdos artísticos `online`".

A reabertura do TMG é anunciada agora, "no seguimento de um longo período de indefinição", pois apenas na semana passada a DGS e o Ministério da Cultura divulgaram as regras sanitárias e de segurança para a reabertura das salas de espetáculos.

Após "análise minuciosa" sobre a implementação e exequibilidade das novas regras impostas, o município da Guarda "decidiu manter encerrado ao público os auditórios do TMG (atividade `indoor`) durante o verão".

"Assim, a reabertura dos espaços `indoor` fica agendada para setembro, com uma programação especial a anunciar oportunamente", remata o comunicado.