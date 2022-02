Teatro da Rainha recebe a partir de hoje "Na Cama com Ofélia"

Com encenação de Fernando Mora Ramos, cenografia de José Serrão, figurinos de Sara Miro e iluminação de Jorge Ribeiro, “Na Cama com Ofélia” coloca em cena uma dimensão onírica que tem por base a linguagem da epistolografia trocada entre Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz, mas excede as cartas num procedimento de intertextualidade que parodia as fronteiras entre o verdadeiro e o falso, a realidade e o sonho, a substância e o ideal.







Num cenário que é um quarto, as cenas desenvolvem-se tal como nos sonhos as fronteiras se estilhaçam e o pensamento lógico desaparece. O que neste texto existe de lírico é sabotado pelo cómico, o que nele há de cómico acaba minado pelo trágico: «Lá fora, a vida continua.» Em cena, no Teatro da Rainha, a partir de 17 de fevereiro, até 12 de março.