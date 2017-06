Teatro da Rainha retoma Brecht e "Europa 39", agora com fotografia de Valter Vinagre

Lusa 12 Jun, 2017, 17:30 | Cultura

O espetáculo, que tem por base os textos "Dansen", "Quanto custa o ferro?", "Rascunhos de 1939" e "Mies & Meck", de Bertolt Brecht, é definida pelo encenador, Luís Varela, "um cabaré político apalhaçado que chama a atenção para esta espécie de falência anunciada de uma Europa da solidariedade", afirmou aquando da estreia da peça, em fevereiro deste ano.

A companhia sediada nas Caldas da Rainha e o encenador convidados partilham a convicção de que "o teatro, pela sua natureza crítica e democrática, tem o dever de chamar a atenção" para questões como a ascensão de "partidos neonazis" em vários países da Europa e os "perigos implícitos", como " a violência xenófoba, sexista, homofóbica, em suma, a destruição da democracia e dos seus fundamentos".

A peça, que visa "suscitar o debate", protagonizou já 27 apresentações na Sala Estúdios do Teatro da Rainha, duas no Porto, na sala da Assédio Teatro, e duas na Miso Music Portugal, em Lisboa.

Agora, a convite da União das Freguesias das Caldas da Rainha - Nossa Sr.ª do Pópulo, Coto e São Gregório, "Europa 39" volta a subir ao palco na cidade, desta vez no Céu de Vidro, no Parque D. Carlos I.

A par com a peça, com início às 21:30, no local estará também patente uma instalação do fotógrafo Valter Vinagre.

A mostra consiste em fotos realizadas nos bastidores da Sala Estúdio do Teatro da Rainha, durante a criação do espectáculo "Europa 39" e são parte de um trabalho de maior dimensão, centrado nas vidas escondidas de um bastidor, do qual resultará uma nova exposição, intitulada "Fora de cena", que será inaugurada em data a anunciar.

A mostra pode ser vista nos mesmos dias da peça, entre as 20:00 e 23:00.

"Europa 39" tem tradução e encenação de Luís Varela, cenografia e figurinos de José Carlos Faria e música e design sonoro de Carlos Alberto Augusto.

A peça, que foi a primeira produção estreada este ano pelo Teatro da Rainha, tem interpretação de Inês Barros, Carlos Borges, José Carlos Faria e Tiago Moreira.