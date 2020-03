Teatro de S. Carlos cria programação `online` sobre ópera e a sua história

De acordo com o comunicado hoje divulgado pelo TNSC, o teatro lírico português criou um "podcast", a divulgar de segunda a sexta-feira, sempre às 13:00, no seu `site` (www.tnsc.pt) e na sua página na rede social Facebook, de um programa de 30 minutos, realizado por Jorge Rodrigues, que "narra algumas das estórias e da história" deste teatro, inaugurado há 227 anos.

Outra proposta do teatro lírico é a rubrica "Eu Músico", na qual, "diariamente, elementos do Coro do TNSC e da Orquestra Sinfónica Portuguesa podem colaborar nesta partilha com a comunidade, através das mais variadas formas, desde a interpretação de excertos de obras, a outra formas mais criativas".

Numa terceira sugestão, o teatro vai "partilhar, periodicamente", arquivos digitais já disponíveis noutras plataformas como os arquivos da RTP, o `site` "Memórias de Ópera", "contextualizando-os com mais pormenores".

"Tal como nos ensina a ópera `Fidelio` de Beethoven [compositor a celebrar o seu 250.º aniversário este ano], não podemos desistir!", escreve o TNSC, no comunicado hoje divulgado.

A presidente do Conselho de Administração do Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela o TNSC e os seus corpos artísticos, afirma, neste comunicado: "Com esta iniciativa queremos estar mais próximos dos que estão em casa e de todos os que atravessam momentos mais difíceis. Queremos também dar a conhecer melhor a nossa casa, a casa da ópera em Portugal: o Teatro Nacional de São Carlos, a sua Orquestra, o seu Coro, todos os seus profissionais através de estórias e de momentos inesquecíveis".

O TNSC tem a sua atividade suspensa até 06 de abril, sob avaliação. No passado dia 14, a ópera "A Valquíria", de Richard Wagner, uma coprodução entre a Fundação Centro Cultural de Belém e o Opart, prevista subir à cena no grande auditório do CCB, foi cancelada.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril, em resposta à pandemia da Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.