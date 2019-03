Teatro "Do Bosque para o Mundo" de regresso a Paris para residência de dez dias

Lusa13 Mar, 2019, 18:31 | Cultura

O espétaculo "Do Bosque para o Mundo" (ou "Au-delà de la fôret, le monde", na versão francesa), da dupla Miguel Fragata e Inês Barahona, fundadores da companhia portuguesa de teatro Formiga Atómica, está de regresso à capital francesa, agora para uma residência artística com 13 espetáculos entre hoje e dia 23 de março, no espaço Pierre Cardin, pertencente ao Théâtre de la Ville, junto aos Campos Elíseos.

A peça, que se dirige a um público a partir dos 10 anos e fala da jornada de um menino refugiado através da Europa, já tinha sido mostrada neste mesmo teatro no âmbito do festival anual Chantiers de l`Europe, mas apenas para duas sessões, tendo ficado posteriormente acordado entre o teatro francês e a companhia portuguesa um regresso a Paris.

"Houve imediatamente o desafio por parte do Théâtre de la Ville para algum tempo depois podermos apresentar novamente a peça. Fazia todo o sentido voltar a apresentá-la, o tema continua atual e continua a fazer um eco muito grande na sociedade francesa", disse Miguel Fragata, encenador da obra e também fundador da companhia Formiga Atómica.

A peça é apresentada em francês - a tradução foi financiada pelo Théâtre de la Ville - e é representada por atrizes francesas. A adaptação necessitou de encarar as diferentes vivências da crise dos refugiados entre Portugal e França, com o público francês, incluindo as crianças, a terem um maior conhecimento da crise dos refugiados e maior contacto com comunidades vindas de países de origem desses refugiados, estando o texto em permanente mudança.

"Quando estreámos o espetáculo, ainda existia a chamada `selva de Calais` e essa foi uma das alterações que tivemos de fazer. Todas as outras têm a ver com coisas que vamos descobrindo e o espetáculo está absolutamente vivo. Vive numa relação muito próxima do público", afirmou ainda o encenador português.

As sessões são normalmente acompanhadas por um debate com o público, especialmente com as crianças que vêm assistir à peça e, segundo Miguel Fragata, isso permite "fazer uma ponte direta, desconstruir algumas questões e também apaziguar essas mesmas questões", assim como debater em conjunto o tema da crise dos refugiados.

No dia 16 de março, a apresentação será seguida de uma discussão com Johanna Hawkenm, especialista na prática filosófica para as crianças.

Após a primeira apresentação em Paris, em 2017, "Do Bosque para o Mundo" abriu o Festival de Avignon em 2018 e está agora a preparar uma digressão francófona entre 2020 e 2021, continuando também a ser apresentada em Portugal.

A companhia Formiga Atómica estará de regresso a França já daqui a duas semanas, desta vez com a peça "Montanha-Russa" (ou "Montagnes Russes", na versão francesa), que estreou no ano passado no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

A peça reúne vários diários de adolescentes, numa parceria da dupla Miguel Fragata e Inês Barahona, com dois dos elementos dos Clã, Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves.

A criação foi ainda acompanhada por um "comité" de 15 adolescentes, através da observação externa de ensaios e da colaboração na estratégia de comunicação.

"Montagnes Russes" vai estar em cena no teatro Le Volcan, no Havre, nos dias 27 e 28 de março.