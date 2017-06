Teatro do Elefante apresenta "Eu também sou refugiado" na Fundação Saramago em Lisboa

Lusa 14 Jun, 2017, 08:09 | Cultura

O texto é uma criação coletiva, com encenação e dramaturgia de Fernando Casaca e interpretação de Mariana Portocarrero, Sérgio Oliveira e Susana Dagaf, e foi estreado em março, no Auditório do Pinhal Novo.

A proposta teatral nasceu das histórias de vida dos três atores e da relação entre as suas origens e as regiões onde moram atualmente, segundo o Teatro do Elefante.

Às histórias pessoais juntam-se testemunhos de voluntários e dados informativos ou palavras de ordem, relacionadas com a necessidade de agir sobre esta realidade.

O espetáculo, dirigido a um público com mais de 12 anos, alerta para a situação em que vivem os refugiados e em que são acolhidos na Europa.

"Eu Também Sou Refugiado" é criado em parceria com a iniciativa homónima #eutambemsourefugiado, com o apoio dos Municípios de Setúbal e Palmela", indicou a companhia Teatro do Elefante, em comunicado.

O espetáculo conta também com o apoio do Ateliê Dília Samarth, que cedeu as pinturas murais criadas por Luana Sá Pinto e Ricardo Coelho, para a encenação.