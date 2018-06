Teatro do Vestido pensa a descolonização em "Retornos, exílios e alguns que ficaram"

Lusa05 Jun, 2018, 17:12 | Cultura

Com texto, direção e espaço cénico de Joana Craveiro, trata-se de um espetáculo construído a partir de testemunhos de pessoas que viveram a descolonização e o regresso a Portugal de residentes das antigas colónias.

Joana Craveiro, do Teatro do Vestido, assentou assim este espetáculo, na citação das vozes, ora perplexas, ora mais ou menos politizadas, mais ou menos marcadas pelo trauma do regresso, à chegada a um país que, para muitos, era uma terra estrangeira. O espetáculo estreou-se em 2014, em Viseu, onde decorreu a maior parte da pesquisa para o projeto.

A representação, agora, vai ser levada à cena no Palácio Sines de Cordes, ao Campo de Santa Clara, junto à Feira da Ladra, em Lisboa, e é um acolhimento do Teatro Nacional D. Maria II.

Com mais três representações, até domingo -- sempre às 21:00 -, "Retornos, exílios e alguns que ficaram" é interpretada por André Amálio, Inês Rosado, Isabelle Coelho, Joana Craveiro, Rosinda Costa e Tânia Guerreiro, e foi coproduzida pelos teatros do Vestido e Viriato, em Viseu.

"Filhos do retorno", outra peça, também do Teatro do Vestido, que sucede a esta e que tenta perceber de que forma as memórias transmitidas pelos pais são assimiladas, percecionadas ou questionadas pelos seus descendentes, é outro espetáculo em torno da memória do regresso, que vai estar em palco na sala Estúdio do D. Maria II, de 21 de junho a 01 de julho.

Estreada no Porto, em 2017, "Filhos do retorno" estará em cena às quartas-feiras, às 19:30, de quinta a sábado, às 21:30, e, aos domingos, às 16:30.

No dia 24 de junho, após a representação de "Filhos do retorno", será lançado o livro "Teatro do Vestido: um dicionário".

Coeditada pelo D. Maria e pela companhia Teatro do Vestido, trata-se de uma obra coordenada pelo professor universitário José Alberto Ferreira e por Tânia Guerreiro, uma coedição do Teatro Nacional D. Maria II, com o Teatro do Vestido, em parceria com BdM (coleção "Estudos").

Para a elaboração do livro, 21 personalidades de diferentes áreas foram convidadas a escrever sobre um determinado tema, palavra ou questão do universo temático e dramatúrgico da comapanhia Teatro do Vestido.