Teatro Experimental de Cascais estreia hoje "Como vos aprouver" de William Shakespeare

Lusa27 Mar, 2018, 07:26 | Cultura

"As you like it -- Como vos aprouver" é a 154.ª produção do Teatro Experimental de Cascais (TEC), e foi escolhida por a vila de Cascais ser, neste momento, a capital europeia da juventude, disse à agência Lusa Carlos Avilez, diretor da companhia e encenador da peça.

A identidade sexual e as relações humanas são as questões centrais nesta peça em que uma das personagens femininas se transforma em homem e é alvo de paixão por parte do protagonista masculino, tanto enquanto homem como enquanto mulher.

Uma peça que, segundo Carlos Avilez, tem muito a ver com "o Shakespeare `in love` e com todo o funcionamento do Shakespeare".

A estreia da peça, para a qual é esperado o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinala a abertura oficial de Cascais como Capital Europeia da Juventude, referiu Carlos Avilez.

Esta peça de William Shakespeare é protagonizada por Bárbaro Branco e José Condessa e conta também com interpretação de Ruy de Carvalho.

Com tradução de Fátima Vieira, esta comédia tem dramaturgia de Miguel Graça e cenografia e figurinos de Fernando Alvarez.

A música original é de Tiago Machado, coreografia e movimento de Natasha Tchitcherova e o apoio vocal de FF.

Num elenco que contabiliza 21 atores, vão estar também em palco Francisco Côrte-Real, João de Brito, João Fialho, João Pecegueiro, João Santos, José Matos de Oliveira, Luiz Rizo, Maria Ana Filipe, Pedro Peças, Pedro Russo, Rafael Carvalho, Renato Godinho, Renato Pino, Ricardo Castro, Rita Sombreireiro, Sérgio Silva, Teresa Côrte-Real e Tomás Alves

"As you lite -- Como vos aprouver" fica em cena até 29 de abril, de quarta-feira a sábado, às 21:00, e, ao domingo, às 16:00.

No dia 07 de abril não há espetáculo, mas, no dia 28, há duas récitas, às 16:00 e 21:00.