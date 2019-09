Teatro LU.CA com ciclo para "esclarecer e motivar interesse" dos mais novos

Lusa19 Set, 2019, 11:18 | Cultura

Este ciclo, que termina no dia das eleições legislativas, 6 de outubro, marca o arranque da nova temporada do teatro da Calçada da Ajuda, que reabriu a 1 de junho do ano passado, inserido no plano de reestruturação dos teatros municipais de Lisboa, tornando-se no primeiro teatro municipal em Portugal com uma programação exclusivamente dedicada a crianças e jovens.

O Ciclo Eleições do LU.CA procura, de acordo com a direção daquele teatro, "esclarecer, motivar interesse e inventar zonas de conversa e discussão com o público mais jovem, sobre uma matéria que implica com todos".

A programação começa com o "Concerto pré-eleitoral Mais alto!", que irá juntar em palco, no sábado, às 18:00, os músicos Francisca Cortesão e Sérgio Nascimento e a escritora Isabel Minhós Martins.

Os três são responsáveis pela seleção dos temas, "para celebrar o poder da música", que serão tocados por Francisca Cortesão (voz, guitarra, ukelele e banjo) e Sérgio Nascimento (bateria, percussão e voz), num espetáculo com comentários de Isabel Minhós Martins.

A 27 e 28 de setembro (o primeiro dia para escolas e o segundo para famílias), haverá uma "Miniconferência sobre Democracia", com o historiador e político Rui Tavares, fundador do Livre.

Em época de eleições, "há assuntos incontornáveis, como, por exemplo, o que é a Democracia representativa, como funciona e o que ela representa no quadro da participação social sobre as decisões para um país".

Nas sessões de leituras encenadas, a partir de livros da Biblioteca do Público, que existe em permanência no entrepiso do LU.CA, o encenador e autor Miguel Fragata "leva para o palanque a sua relação de confiança e autoridade, de liberdade e disciplina, de obediência e retórica que tem com Vitória, a filha".

As sessões serão dedicadas aos livros "É assim a ditadura", de Equipo Plantel e Mikel Casal, "Como pode ser a Democracia", de Equipo Plantel e Marta Pina, e "Daqui ninguém passa", de Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho.

O ciclo inclui também, entre 25 e 29 de setembro (com os três primeiros dias para escolas e os dois últimos para famílias) a oficina "É bom mandar?", com conceção e orientação de Catarina Requeijo e Inês Barahona, "pensada para crianças que não têm direito a voto", e, já no domingo, um "Baile de Discos Pedidos".

As atividades são pagas, com o preço dos bilhetes a variarem entre um e três euros. A oficina exige inscrição prévia, através do `email`: bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt.

Mais informações sobre o Ciclo Eleições estão disponíveis no `site` do teatro (https://lucateatroluisdecamoes.pt/).

A campanha eleitoral das eleições legislativas, para a Assembleia da República, começa no domingo e termina a 4 de outubro. O ato eleitoral está marcado para 6 de outubro.