Teatro Lu.Ca com programação `online` gratuita em fevereiro

O Lu.Ca, teatro municipal pensado para os mais novos, teve de encerrar em 15 de janeiro, tal como todos os equipamentos culturais em Portugal continental, no âmbito das medidas decretadas pelo Governo, para conter a pandemia da covid-19.

Apesar de estar encerrado, a programação daquele teatro foi adaptada para decorrer `online` e em fevereiro arranca, no dia 03, com os "Poemas para Estes Dias", poemas-vídeo ilustrados que o Lu.Ca começou a divulgar no final de dezembro do ano passado, "ano que ninguém esquecerá". Haverá também "Poemas para Estas Dias" no dia 07, e a iniciativa, de acordo com informação disponível no `site` oficial, irá continuar "enquanto fizer sentido".

Para os dias 05 e 06, está agendado o espetáculo "Niet Heben (Carta Rejeitada)", de Crista Alfaiate, "que parte de cartas escritas por outros, noutros tempos, para repensar temas tão atuais como o feminismo ou a guerra, e regressa ao palco físico do Lu.Ca em 2023".

Estreado em março de 2019 no Lu.Ca, "Niet Heben (Carta Rejeitada)" foi descrito pela atriz Crista Alfaiate, na altura, em declarações à Lusa, como uma "carta-espetáculo" dirigida a adolescentes, que parte de várias cartas literárias e de uma trama em torno de um crime e da vida de uma cantora de ópera há 300 anos.

Ao lado de uma linguagem contemporânea, para se aproximar dos jovens que poderão ficar mais distanciados pelo conteúdo de época e pelo uso do correio, hoje em dia menos comum, estão documentos como partes das "Novas Cartas Portuguesas" e missivas de Franz Kafka e Oscar Wilde, além da "Carta do Achamento do Brasil", de Pero Vaz de Caminha, que permitiu uma reflexão sobre como o colonialismo é ensinado nas escolas.

Num tempo em que os jovens têm "uma data de mundos a explodir e certezas que se vão firmando", a carta pode ser um sítio "onde se pode largar tudo, expressar-se", em que a missiva em si se transforma "num pretexto, há um género literário mas pode conter qualquer coisa, um poema, um texto curto ou longo, mais descritivo ou impressivo".

O Carnaval só é comemorado no dia 15, mas como toda a gente "precisa de animar", o Lu.Ca decidiu antecipar a `playlist` criada pelo DJ Tiago Miranda, "para brincar ao Carnaval", para o dia 09 de fevereiro.

O mês segue com a Leitura Encenada do livro "A Cruzada das Crianças", de Afonso Cruz, por Raquel de Oliveira e Vicente Wallenstein. A estreia está marcada para as 18:30 de dia 11, e o vídeo fica disponível até às 22:30 de dia 14.

As sessões de cinema, no âmbito do Festival Play, estão marcadas para os dias 15 e 16.

O mês encerra com "Dicionário", um projeto do coletivo Silly Season, entre os dias 21 e 28.

De acordo com o Lu.Ca, "Dicionário" "é um jogo coletivo proposto às crianças, mas também um desafio aos adultos que as acompanham".

Em quatro episódios, os Silly Season "oferecem uma viagem ao universo das palavras, de certas palavras -- grandes ou pequenas, fáceis ou difíceis -- que se encontram num dicionário".

Além disso, no `site` do Lu.Ca estão ainda disponíveis sugestões de "Livros Espetaculares (mesmo!)" e uma visita virtual ao teatro, que ainda não tem data de reabertura prevista.

O Lu.Ca está `online` em www.lucateatroluisdecamoes.pt.