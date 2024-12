Teatro Municipal do Porto recebe 16 estreias na primeira metade de 2025

A coreógrafa e bailarina dinamarquesa Mette Ingvarsten vai estrear-se no Teatro Municipal do Porto (TMP) no dia 28 de fevereiro (repete dia 01 de março) com "Skatepark", coapresentado com a Culturgest, em que "na companhia de um grupo de `skaters` e intérpretes locais, a coreógrafa explora a velocidade e a energia do movimento sobre rodas".

Nos dias 06, 07 e 08 de março, a norte-americana Meg Stuart e o português Francisco Camacho fazem a estreia nacional de "steal you for a moment", um dueto entre os dois coreógrafos e bailarinos que já colaboram desde os anos 1990 que vai também passar pelo Theatro Circo, em Braga, em abril, e pelo Teatro das Figuras, em Faro, em maio.

De acordo com o comunicado da programação do TMP para o primeiro semestre do próximo ano, Zia Soares vai apresentar "ARUS FEMIA", no Teatro do Campo Alegre (uma das salas geridas pelo TMP, a par do Rivoli), nos dias 21 e 22 de março.

Antes do final de março, nos dias 28 e 29, o Rivoli recebe o regresso da companhia da norte-americana Lucinda Childs, que vai mostrar, em estreia nacional, "Four New Works".

Já em abril, nos dias 10 e 11, a argentina Lola Arias faz a estreia nacional de "Los Dias Afuera", "uma peça de teatro documental musical que narra a vida de seis pessoas a partir do momento em que saem da prisão, cruzando as suas biografias num álbum de histórias imprevisíveis".

Ainda no contexto de figuras da dança internacional, a belga Anne Teresa De Keersmaeker volta ao Porto nos dias 06 e 07 de junho com "Exit Above -- after the tempest", meses depois de ter tido de pedir desculpa na sequência de denúncias de `bullying` por parte da coreógrafa.

A programação até junho do TMP inclui ainda "La Luz de un Lago", dos catalães El Conde de Torrefiel, "O Fim foi Visto", de Teresa Coutinho (14 e 15 de fevereiro), "Blackface", de Marco Mendonça (04 e 05 de abril), entre muitos outros espectáculos, além das comemorações dos 93 anos do Rivoli, entre 23 e 26 de janeiro.

Em dias de entrada livre, o TMP vai receber a estreia nacional de "Madrigals", do belga Benjamin Abel Meirhaeghe, "Casio Tone Reprise", de Sílvia Real e Sérgio Pelágio, e "The Complete National Anthems of the World", de Carlos Azeredo Mesquita.

No próximo ano regressam também os Dias Da Dança, entre 23 de abril e 04 de maio, com a programação a ser divulgada em fevereiro.

A programação fica disponível no `site` do TMP a partir de hoje.