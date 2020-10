Teatro Nacional S. João abre concursos públicos para obras no valor de 1,6 Milhões de Euros

Segundo se lê em Diário da República, o Teatro Nacional de São João (TNSJ) pretende lançar dois concursos públicos para a adjudicação das empreitadas das obras de "Reabilitação do Interior do Edifício do Teatro Nacional São João e Arquitetura de Cena", cujas operações somam um investimento com o preço base de 1,65 milhões de euros, que têm um prazo de execução do contrato de "165 dias", ou seja cerca de seis meses.

Em declarações, por escrito, à agência Lusa, fonte oficial daquela instituição cultural confirmou que pretende lançar concursos públicos para obras de requalificação, que representam um valor de investimento na ordem de 1,65 milhões de euros, e que o edifício projetado pelo arquiteto Marques da Silva "vai encerrar temporariamente para ser submetido a obras de reabilitação do seu interior e da arquitetura de cena, entre o final de março e o princípio de outubro de 2021".

"No ano em que se celebra o centenário da inauguração do edifício-sede, o TNSJ está a preparar mais um relevante capítulo da história deste monumento nacional", avança fonte oficial do TNSJ à Lusa.

Os dois concursos públicos hoje lançados justificam a importância de uma intervenção transversal com a necessidade de "prover a conservação, valorização e modernização do edifício, de requalificá-lo e adequá-lo às atuais exigências legais em termos de segurança e acessibilidade, dando cumprimento a recomendações emitidas pela Direção-Geral das Atividades Culturais, de reabilitar elementos degradados na sala de espetáculos, mas também ao nível dos tetos, paredes e pavimentos", lê-se na resposta enviada à Lusa.

Renovar e substituir os sistemas e equipamentos de climatização, para beneficiar a sustentabilidade energética, conforto térmico e segurança, bem como remodelar e atualizar as instalações e os equipamentos elétricos são outras das obras de requalificação previstas.

A obra de reabilitação da arquitetura de cena do Teatro São João terá a missão, por seu turno, de modernizar a estrutura de palco, nas vertentes mecânica, elétrica e informática, começando pelo nivelamento do palco e pela substituição das quarteladas, e passando pela introdução de varas motorizadas, de novos motores pontuais e de consolas de comando, acrescenta a instituição.

Em 2019, o Norte 2020 -- Programa Operacional do Norte endereçou ao TNSJ um aviso-convite para uma candidatura com vista ao financiamento da requalificação do interior do Teatro São João e do programa comemorativo do seu centenário.

"O financiamento do Norte 2020 permite também levar a cabo a renovação, já em curso, do parque técnico ao nível das componentes de iluminação cénica, som, vídeo e multimédia ou direção de cena, e a promoção de espetáculos e outras iniciativas, como edições, uma exposição museográfica e um colóquio internacional.

A dotação consignada totalizava 2,35 milhões de euros, financiados a 85%, com uma dotação de 2 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).