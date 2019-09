Teatro São João com o menor número de trabalhadores do século XXI

Lusa06 Set, 2019, 23:18 | Cultura

"Nos últimos meses, o TNSJ alcançou o número mais baixo de trabalhadores dos últimos anos. (...) Remonta ao final do século passado, antes de ter responsabilidade de gestão do Teatro Carlos Alberto e do Mosteiro de São Bento da Vitória", começou por dizer o administrador, num discurso de apresentação da nova programação para os próximos seis meses e de um protocolo com Cabo Verde.

Na opinião de Sobrado, "é hoje prioritário assegurar um reforço cirúrgico e qualificado da estrutura do TNSJ", o que deve acontecer "para cumprir a lei, entenda-se, a missão instituída pelo decreto fundador do teatro" e o contrato-programa assinado com o Estado, em 2018.

Mais tarde, o diretor artístico, Nuno Cardoso, disse, um a um, o nome de todos os funcionários desta entidade pública, porque "estes trabalhadores não se elogiam, nomeiam-se". "Nós somos o Teatro Nacional São João. Bem-vindos", concluiu, numa atitude a sublinhar que o teatro se faz com pessoas.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, esteve presente na apresentação da programação, para assinar um protocolo com o TNSJ e o Governo de Cabo Verde com vista ao intercâmbio de peças e artistas, e disse à Lusa que tem acompanhado "há um ano" a pasta do "reforço dos recursos humanos" do teatro.

"Estão prestes a ser concluídas quatro contratações, o TNSJ apresentou um mapa de necessidades, e é um trabalho conjunto do governo com o Conselho de Administração. Desde já, temos vindo a fazer esse trabalho e esperamos vir a concluir este processo", acrescentou.

Por outro lado, alertou para "o caminho que o próprio setor público tem feito", porque "depois de muitos anos sem reforçar os quadros" torna-se difícil "recuperar apenas num ano ou dois", e destacou o reforço "gradual" do orçamento do TNSJ, de "cerca de quatro milhões em 2015 para 5,5 milhões este ano".

A governante elogiou ainda o esforço "de reconfiguração de algumas funções do que compõe" o teatro e o trabalho "para identificar as necessidades", reconhecendo que "nos próximos anos será necessário crescer mais em termos de recursos humanos".

Antes, Sobrado tinha ironizado com a existência de um financiamento elevado e com a existência de um elenco próprio, uma reivindicação de anos do teatro instalado no Porto, um "desígnio" que Nuno Cardoso, à Lusa, explicou que espera ver "concretizado em 2020".

"É um objetivo enquanto casa de criação e é importante", acrescentou.

Sobre esse assunto, a ministra reconheceu que é "um dossiê que está identificado", talvez "um dos primeiros" desde que tomou posse, e um "assunto de há muitos anos".

"O que sempre disse é que temos de equacionar isso, mas não tenho uma resposta para amanhã, e acho que o próprio São João também não tem", rematou.

Durante a apresentação, o TNSJ revelou que, entre setembro de 2018 e julho de 2019 recebeu, nos seus espaços e digressões, 88 espetáculos, com um total de 7.328 espectadores, para uma taxa de ocupação de sala de 76%, com Sobrado a destacar outros números.

A execução "acima dos 100%" do indicador anual de iniciativas promotoras de acessibilidade, com 14 peças com Língua Gestual Portuguesa, entre outras atividades, juntam-se ao aumento dos espetáculo para infância e juventude, de cinco, em 2016, para 12, em 2019, e de projetos educativos, de 27, em 2016, para 59, em 2019.

Por seu lado, as edições de livros em parceira com a Húmus "duplicaram durante o ano de 2018/2019", naquele que foi "o melhor ano da coleção" de teatro.