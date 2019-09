Teatro São João recebe convite do Norte2020 para requalificar interior por 2,3 ME

Lusa06 Set, 2019, 23:15 | Cultura

O convite, endereçado ao teatro nacional, no Porto, está já publicado no `site` do Norte2020, gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), enquadrado na proteção de património cultural.

A dotação é de 2,350 milhões de euros, financiados a 85%, com uma dotação do programa FEDER em dois milhões, e insere-se na modalidade de convite à apresentação de uma candidatura.

No quadro das comemorações do centenário do TNSJ, entende-se como prioritária a realização de um investimento que garanta a valorização e promoção deste bem histórico-cultural público, de elevado interesse turístico, localizado no centro histórico do Porto e no interior do perímetro da zona classificada pela UNESCO como Património Mundial", pode ler-se no documento.

No enquadramento legal que possibilita um convite a uma entidade específica, o Norte2020 decidiu incidir sobre "uma referência incontornável no panorama cultural do país e da região".

Assim, espera o Norte2020 que o convite possa ajudar ao "pleno desenvolvimento da missão de serviço público atribuída ao TNSJ enquanto estrutura referencial de criação, produção e divulgação teatral no Norte".

O edifício do Teatro São João, projetado pelo arquiteto José Marques da Silva, foi classificado como Monumento Nacional em 2012.

Numa conferência de imprensa hoje realizada no edifício para revelar a programação para os próximos seis meses, o presidente do Conselho de Administração do TNSJ, Pedro Sobrado, congratulou-se com o convite, que permitirá "uma importante obra de reabilitação e beneficiação do interior".

O início dos trabalhos, após passar o período de "instrução da candidatura e dar prova da maturidade de toda a operação", e assumindo que a candidatura é validada, está prevista "para o termo das comemorações do centenário", ou seja, entre o final de 2020 e o início de 2021.

"O financiamento comunitário servirá ainda para promover a substancial modernização do nosso parque técnico" e financiar outras iniciativas, acrescentou Sobrado, que considerou "prematuro detalhar o plano de investimentos".

Segundo o convite, o prazo máximo de conclusão da operação é de 24 meses, "contados a partir da data de assinatura do termo de aceitação" da subvenção, após o período de avaliação da candidatura, que terá de ser submetida até 31 de outubro.

Sobrado realçou ainda a "ponderada concertação de perspetivas que envolveu o Ministério da Cultura e o Ministério do Planeamento [e Infraestruturas], para além da própria CCDR-N".

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, assinou hoje um protocolo do ministério com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, além do TNSJ, e viu este como "um momento importante de reposicionamento e fortalecimento", aliado à nova programação e a este investimento.

Em declarações à Lusa, à margem da apresentação da programação daquele teatro nacional para os próximos seis meses, a governante viu, no convite para o financiamento da reabilitação do interior, na proximidade do "ciclo de programação própria do centenário", uma possibilidade de se fazer "um investimento muito relevante no que é o património edificado deste espaço".

"Há mais de um ano que trabalhamos com a CCDR-N para posicionar esta oportunidade. (...) Isto, no fundo, prepara o TNSJ para um novo ciclo da sua história", atirou.

Sobrado destacou ainda o investimento em melhorias no Mosteiro de São Bento da Vitória e no Teatro Carlos Alberto -- neste caso, fruto do programa POSEUR, de "eficiência energética" --, e também no restauro "das figuras e carrancas da fachada do TNSJ".