Teatros europeus juntam-se para ajudar artistas refugiados da Ucrânia

O teatro nacional já recebeu pedidos de ajuda por parte de artistas, intelectuais ucranianos, que fugiram da guerra. A informação é adiantada pelo próprio diretor artístico do teatro.Pedro Penim explica que os casos estão a ser analisados para se encontrarem as melhores soluções, inclusivamente junto de algumas companhias.Este é um setor que tem sido muito afetado pela pandemia e profissionais com um trabalho muito instável, reconhece Pedro Penim, mas numa situação guerra é preciso dar uma resposta urgente e encontrar soluções.Desta nova aliança dos teatros europeus fazem parte por exemplo o Teatro Nacional de São João e o Teatro Rivoli (ambos no Porto) e outros teatros nomeadamente de Itália, Espanha, Países Baixos e Grécia.