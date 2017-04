Telas nunca expostas em Portugal na mostra "Um Compromisso para o Futuro" em S. Roque

Lusa 20 Abr, 2017, 16:49 | Cultura

A exposição, comissariada pelo catedrático da Universidade de Lisboa Henrique Leitão, Prémio Pessoa 2014, celebra o quinto centenário da primeira edição impressa do "Compromisso da Confraria de Misericórdia", e a sua atualidade, uma vez que o documento "regulamenta a organização, as atividades e as funções da Confraria da Misericórdia e, ao mesmo tempo, anuncia, em letra impressa, o imperativo moral da realização das `Obras de Misericórdia` e do socorro material e espiritual aos mais necessitados, ou seja, aquele que seria o ideal e a prática das Misericórdias ao longo dos séculos, até aos dias de hoje", lê-se no comunicado da SCML, hoje divulgado.

Da exposição fazem parte, entre outras peças, um exemplar da primeira edição impressa do Compromisso, datada de 1516, e duas pinturas quatrocentistas "nunca antes exibidas em Portugal", "Opere di Misericordia: Seppelire i morti", de Olivuccio de Ciccarello, pertencente aos Museus do Vaticano, e "Virgen de la Misericordia", atribuída a um pintor anónimo referenciado como "Maestro de Teruel", e que faz parte do espólio do Museu de Arte Sacra de Teruel, na região autónoma espanhola de Aragão.

A "Opere di Misericordia: Seppelire i morti", de Ciccarello, tem origem num conjunto de seis tábuas representativas das "Obras de Misericórdia", executadas em 1404 para a Igreja de Santa Maria da Misericórdia, em Ancona, Itália, destruída durante a II Guerra Mundial, num bombardeamento.

"Este pintor foi considerado um artista de primeiro plano da escola de Ancona, ativa entre os séculos XIV e XV, num contexto tardo-gótico. Aliás, esta situação, está bem retratada, quando na comissão para executar os frescos da Santa Casa do Loreto é tratado como `Magister Alegutius Cicarelli de Ancona`", adianta a Misericórdia à agência Lusa.

Quanto à "Virgen de la Misericordia", a SCML realça que "é uma das obras mais significativas da pintura gótica dos reinos hispanos-medievais, pela sua riqueza e originalidade iconográfica, bem como pela sua grande qualidade técnica, razão pela qual, até agora, nunca tinha sido autorizada a sua saída de Espanha".

A tela apresenta uma "representação da sociedade medieval, formada por personagens de toda a condição e natureza".

"À esquerda do observador, estão dispostas as figuras que representam os diferentes estratos religiosos ordenados por gradação descendente. Em primeiro plano encontram-se os altos cargos eclesiásticos -- o papa, os cardeais e os bispos. Num posicionamento intermédio surgem os frades, um franciscano e um dominicano e, por fim, o restante clero. À direita encontramos a sociedade civil. Seguindo a mesma organização, surgem, em primeiro plano, os reis e, sucessivamente em direção ao fundo, os nobres, artesãos, trabalhadores e as pessoas comuns. Todo este conjunto de personagens, bem como a imagem da Virgem, surgem enquadrados por uma grande estrutura arquitetónica".

Na mostra estará também representada a pintura quinhentista Virgem da Misericórdia, atribuída a Gregório Lopes, do espólio da Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra, e que "é representativa da grande qualidade das encomendas efetuadas pelas Misericórdias portuguesas".

Um conjunto de imagens encomendadas a fotógrafos portugueses, que "ilustram a modernidade das `Obras de Misericórdia` e demonstram a sua importância na atualidade", faz parte da exposição, remata o comunicado.

São 14 as "Obras de Misericórdia", sete corporais - "Dar de comer a quem tem fome", "Dar de beber a quem tem sede", "Vestir os nus", "Dar pousada aos peregrinos", "Assistir aos enfermos", "Visitar os presos" e "Enterrar os mortos" - e sete espirituais - "Dar bons conselhos", "Ensinar os ignorantes", "Corrigir os que erram", "Consolar os tristes", "Perdoar as injúrias", "Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo" e "Rogar a Deus por vivos e defuntos".

O curador da exposição, Henrique Leitão, é professor catedrático da Universidade de Lisboa, investigador da história da ciência, recebeu o Prémio Pessoa em 2014, é membro da Academia das Ciências de Lisboa e de várias outras sociedades científicas portuguesas e estrangeiras.