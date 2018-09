Telenovela portuguesa "Ouro Verde" entre os nomeados aos prémios Emmy Internacional

Lusa27 Set, 2018, 17:51 | Cultura

"Ouro Verde", da autoria de Maria João Costa e protagonizada por Diogo Morgado e Joana de Verona, disputa a categoria Telenovela com "Cesur ve Guzel", "Istanbullu Gelin", ambas da Turquia, e "Paquita La Del Barrio", do México, de acordo com informação disponibilizada hoje, no `site` oficial dos prémios.

"Ouro Verde" foi emitida na TVI entre janeiro e outubro do ano passado.

A primeira telenovela portuguesa a ser nomeada para um Emmy Internacional, e a vencer, foi "Meu Amor", em 2010, emitida na TVI e protagonizada por Margarida Marinho, Alexandra Lencastre e Rita Pereira.

No ano seguinte, Portugal voltou a vencer na categoria Telenovela dos Emmy Internacional, com "Laços de Sangue", telenovela emitida na SIC e protagonizada por Joana Santos, Diana Chaves e Diogo Morgado.

Depois disso, Portugal soma apenas nomeações naquela categoria: "Remédio Santo" (TVI) e "Rosa Fogo" (SIC), em 2012, "Belmonte" (TVI), em 2014, e "Mulheres" (TVI), em 2015.

Este mês reuniu-se em Lisboa um júri, composto por personalidades portuguesas e brasileiras ligadas à indústria televisiva, para escolher os nomeados de duas categorias dos prémios de televisão atribuídos anualmente pela Academia Internacional das Artes e Ciências da Televisão dos Estados Unidos.

O júri, que esteve reunido nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa, decidiu sobre os nomeados nas categorias de Melhor Atriz e Telenovela.

Fundada em 1969, a Academia Internacional das Artes e Ciências da Televisão dos Estados Unidos é uma organização que está representada por membros de mais de 60 países e de cerca de 500 empresas da indústria televisiva.

Na 36.ª edição dos Emmy Internacional serão entregues prémios em 11 categorias, nas quais estão nomeadas produções e personalidades de 20 países.

A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 19 de novembro em Nova Iorque, nos Estados Unidos.