Temporada Cruzada entre Portugal e França confirmada para 2022 anuncia MNE

"Ainda hoje, na reunião que tive com o meu colega francês [o homólogo Jean-Yves Le Drian] confirmámos esse calendário -- confirmámos ambos, Portugal e França", insistiu, em declarações à Lusa, o chefe da diplomacia portuguesa.

A Temporada Cruzada França-Portugal, deveria ter lugar em simultâneo nos dois países, de julho de 2021 a fevereiro de 2022, e contaria com uma programação comum pluridisciplinar, não só cultural, mas de intercâmbio também nas áreas da investigação científica, turismo e educação.

"A Temporada Cruzada esteve prevista, primeiro para 2021, mas nós temos, sucessivamente, recalendarizado as iniciativas, porque a covid-19 implicou adiar os trabalhos de preparação, portanto é natural que tenha havido essa recalendarização", assinalou Augusto Santos Silva.

O ministro dos Negócios Estrangeiros falou à margem da tomada de posse de Cristina Moniz para o cargo de vice-presidente do Conselho Diretivo do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, uma cerimónia realizada esta tarde, na sede do instituto, em Lisboa.

O objetivo da Temporada Cruzada, segundo um comunicado conjunto dos ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, emitido em dezembro de 2019, é tornar-se um "motor da aproximação" entre os dois países, e "contribuir para a consolidação da parceria estratégica" entre ambos, na sequência das presidências portuguesa e francesa da União Europeia.

Na altura foi anunciado o programador cultural lusodescendente Emmanuel Demarcy-Mota, para a presidência do projeto, com o curador e historiador de arte João Pinharanda, para o comissário-geral, no que respeita à parte portuguesa, e a produtora Victoire Bidegain Di Rosa, para a parte francesa.