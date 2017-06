Temporada da Metropolitana 2017/18 é de "continuidade e reinvenção" - Maestro

Lusa 05 Jun, 2017, 15:14 | Cultura

O concerto de Sérgio Godinho, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), está agendado para junho do próximo ano, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, enquanto o atelier de ópera regressa em quinta edição, de janeiro a fevereiro do próximo ano, de novo com direção do barítono Jorge Vaz de Carvalho.

Na próxima temporada da OML, apresentada pelo diretor artístico e pelo diretor executivo da Associação Música Educação e Cultura (AMEC/Metropolitana), António Mega Ferreira, a orquestra vai desenvolver cerca de 150 projetos, entre os quais, um ciclo dedicado aos compositores proscritos ou que foram obrigados a exilar-se, "Voix Etouffees", e as estreias de uma composição de Francisco Chaves, "Concerto de Sombras", para violino e orquestra, e de outra de Alain Bioteau, "Impressões Lisboa".

A temporada da Metropolitana, orçada em 350.000 euros, assenta, à semelhança dos últimos anos, em três grandes eixos: o da Música Barroca, o da Clássica e o da Sinfónica.

A estes eixos principais acresce uma programação de Música de Câmara, assim como uma temporada da Orquestra Académica Metropolitana, constituída pelos Alunos da Academia Nacional Superior de Orquestra, uma das três instituições de ensino da AMEC e "outros projetos", como, por exemplo, um concerto de Adriana Queiroz sobre Kurt Weill.

Os artistas associados da próxima temporada são o violoncelista russo Pavel Gomziakov, que dará quatro concertos, o compositor, pianista e maestro finlandês Magnus Lindberg, que dirigirá um concerto sinfónico em maio do próximo ano, e o fotógrafo português Joel Santos, distinguido no ano passado como "Traver Photographer of the Year".

"A OML vive um ciclo de consolidação e expansão, e entrou em velocidade cruzeiro", disse hoje o maestro Pedro Amaral.