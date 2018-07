Temporada Lírica 2018/19 do Teatro de S. Carlos projeta quatro novas produções

Lusa20 Jul, 2018, 08:15 | Cultura

Da programação lírica, o TNSC destaca quatro novas produções operáticas e, quanto à programação sinfónica, realça as celebrações dos 75 anos do seu coro, e dos 25 anos da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), com estreias de composições de Luís Tinoco, Carlos Azevedo e Ana Seara.

"A verba reservada para a programação da temporada de 2018/19 do TNSC é de 1.218.000 euros", segundo o TNSC.

Da temporada lírica consta também a estreia absoluta da ópera "A Canção do Bandido", de Nuno Côrte-Real, com libreto de Pedro Mexia e encenação de Ricardo Neves-Neves, em novembro, no Teatro da Trindade, em Lisboa, tal como fora já anunciado em janeiro, na apresentação da temporada do Ensemble Darcos, dirigido por Côrte-Real.

A estreia desta ópera, sob a direção da maestrina Joana Carneiro, titular da OSP, concebida a partir de um conto tradicional português, é uma coprodução do TNSC com o Teatro da Trindade/Inatel e a Temporada Darcos, e conta com um elenco constituído por André Henriques, Bárbara Barradas, Cátia Moreso, Inês Simões e Marco Alves dos Santos.

A temporada lírica 2018/19 do TNSC abre no dia 20 de outubro, no Passos Manuel, no Porto, com "La Traviata", de Verdi, numa encenação de Pier Luigi Pizzi, a mesma produção protagonizada pela soprano Ekaterina Bakanova que, em junho último, esgotou a sala lisboeta.

No palco da Passos Manuel vai ser também apresentado, a 12 de abril, o 3.º ato de "Parsifal", ópera de Richard Wagner, três dias antes de chegar à sala lisboeta.

A direção musical da OSP é de Graeme Jenkins e, além do Coro do TNSC, esta atuação conta com os cantores líricos Erin Caves, Ante Jerkunica e Michael Kraus.

Para o teatro lírico, o ano de 2019 abre com "Alceste", de Gluck, numa encenação de Graham Vick, que, no TNSC, entre 2006 e 2009, encenou a tetralogia "O Anel do Nibelungo", de Wagner.

"Alceste", que estará em cena de 19 a 27 de janeiro, não era apresentada neste palco lírico há 60 anos.

Desta vez, a direção musical é de Graeme Jenkins, que, recentemente, dirigiu neste teatro "Peter Grimes", de Britten.

A ópera de Gluck vai ser protagonizada pela soprano portuguesa Ana Quintans, que, em março, fez parte do elenco de "Idomeneo", de Mozart.

Em março do próximo ano, o TNSC apresenta, em sessão dupla, no Centro Cultural de Belém (CCB), com o qual mantém uma parceria há vários anos, "La Voix Humaine", de Poulenc, e "O Castelo do Barba Azul", de Bartók, numa nova produção encenada pela coreógrafa Olga Roriz, sob a direção musical da maestrina Joana Carneiro, e com as participações dos cantores líricos Allison Cook, Kostas Smoriginas e Alexandra Deshorties.

A ópera "L`Étoile", de Emmanuel Chabrier, estreia-se em Portugal, no TNSC, onde estará em cartaz de 01 a 06 de abril, com um elenco exclusivamente de cantores líricos portugueses, liderado por Dora Rodrigues e Eduardo Melo, sob a direção musical do maestro João Paulo Santos, e a encenação de James Bonas, que, no ano passado, encenou "L`Enfant et les Sortilèges", de Ravel, neste teatro.

A ópera "La Gazza Ladra", de Rossini, é apresentada em versão de concerto, sob a direção musical de Sesto Quatrini, em maio, e a temporada encerra em junho com "La Bohème", de Puccini, sob a direção musical do venezuelano Diego Matheuz, numa encenação de Armand Bernard, que encenou "I Capuleti e Montecchi", de Belini, em cartaz neste teatro em abril passado.

Os papéis principais desta ópera serão defendidos por Natalia Tanassi ("Mimi"), Dmyto Popov ("Rudolfo") e Julia Novikova ("Musetta").