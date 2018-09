Partilhar o artigo Tenor português Luís Gomes vence dois prémios no concurso international Operalia Imprimir o artigo Tenor português Luís Gomes vence dois prémios no concurso international Operalia Enviar por email o artigo Tenor português Luís Gomes vence dois prémios no concurso international Operalia Aumentar a fonte do artigo Tenor português Luís Gomes vence dois prémios no concurso international Operalia Diminuir a fonte do artigo Tenor português Luís Gomes vence dois prémios no concurso international Operalia Ouvir o artigo Tenor português Luís Gomes vence dois prémios no concurso international Operalia