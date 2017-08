Terceiro dia de Paredes de Coura com Beach House, Japandroids e Badbadnotgood

Lusa 18 Ago, 2017, 07:46 | Cultura

A dupla norte-americana, formada em 2004, em Baltimore, pela francesa Victoria Legrand (vocalista) e pelo americano Alex Scally (quitarrista), regressa a Portugal e, ao terceiro dia da 25.ª edição do Paredes de Coura, sobe ao Palco Vodafone pelas 00:45, depois de ter apresentado o último disco: "Depression Cherry" em Lisboa e no Porto, em 2015.

Antes de Paredes de Coura receber os Beach House, estão em palco, a partir das 23:15, os Japandroids, oriundos de Vancouver, no Canadá, com o seu álbum novo "Near To The Wild Heart Of Life", um trabalho que pôs fim a um silêncio de quase cinco anos.

O arranque dos concertos no terceiro dia de Paredes de Coura vai ser feito com o espetáculo do músico português Bruno Pernadas, pelas 18:30, e que é seguido pela banda escocesa Young Fathers, com o concerto agendado para as 19:40.

Pelas 21:20, é a vez dos canadianos BadBadNotGood se estrearem em Portugal, na edição de 2017 do Festival Vodafone Paredes de Coura, prevendo-se que toquem temas do "IV", álbum que contou com participações especiais de Samuel T. Herring, de Future Islands, do produtor Kaytranada, e do rapper Mick Jenkins.

Os concertos no palco secundário, o Vodafone FM, começam às 18:00, com o trio português Cave Story, e, às 19:00, é a vez do músico canadiano Andy Shauf, que lançou recentemente o seu último trabalho, "The Party".

Os Moon Duo (20:30) e Octa Push (22:20) são as duas últimas atuações no palco secundário, no terceiro dia do festival, evento que se prolonga a partir das 00:02 com Roosevelt e Red Axes (02:45).

O festival termina no sábado, dia 19, e, pelos dois palcos, vão ainda passar Manuel Cruz (18:30), Foxygen (19:40), Benjamim Clementine (21:20), Ty Segall (23:15), Foals (01:00) e muitos outros.