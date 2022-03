Termas do Centro propõem `tour` saudável com gastronomia e música de Miguel Gameiro

"As termas são espaços de saúde e bem-estar e, nesse conceito, a alimentação é fundamental. Com este `tour`, procuramos apresentar essa faceta da gastronomia saudável", justificou o coordenador da rede Termas Centro, Adriano Barreto Ramos.

Em declarações à agência Lusa, Adriano Barreto Ramos explicou que esta iniciativa arranca em maio e passará nas 20 estâncias termais da região Centro, durante pouco mais de um mês.

"Escolhemos o Miguel Gameiro, sobejamente conhecido no mundo da música, mas com uma faceta menos conhecida enquanto `chef`, para realizar `showcookings` de produtos endógenos", acrescentou.

De acordo com o coordenador da rede Termas Centro, Miguel Gameiro vai "confecionar pratos com um elemento endógeno de cada uma das regiões por onde vai passar".

Produtos como o mel, o cabrito ou o queijo fazem parte de uma imensidão de produtos de excelência a utilizar na confeção dos pratos, cujas receitas serão disponibilizadas em livro no final do mês de junho.

"Teremos em `ebook` e também em edição impressa", revelou.

A juntar ao `showcooking`, está também prevista a atuação de Miguel Gameiro em cada uma das estâncias termais.

"Acreditamos que esta seja uma iniciativa diferenciadora. Em cada uma das estâncias termais gostaríamos também de associar um pequeno mercado local, com os produtores da região a divulgarem os seus produtos locais", evidenciou.

O Tour Saudável Rede Termas Centro, com `showcooking` de produtos endógenos e atuação do `chef` e músico Miguel Gameiro, terá a sua apresentação oficial na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

De véspera, a rede Termas Centro apresenta também o livro "A Rota da Termas Centro por Elisabete Jacinto", que reúne as várias experiências do `tour` que a piloto de todo-o-terreno fez pelas 20 estâncias termais da região Centro, explorando também toda a sua envolvência.

Em cada visita, Elisabete Jacinto teve a oportunidade de conhecer de perto as instalações e usufruir de experiências termais, para além de descobrir o território onde as várias termas estão situadas, com passeios pela natureza, experiências gastronómicas, cultura ou património.

A rede Termas Centro resulta do PROVERE -- Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos com o mesmo nome, que foi criado com o objetivo de valorizar as estâncias termais da região Centro.

Integram a rede Termas do Centro um total de 20 estâncias termais: Termas de Alcafache, Termas de Almeida - Fonte Santa, Termas de Águas - Penamacor, Termas do Bicanho, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas da Piedade, Termas de Sangemil, Termas de São Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó e Termas do Vimeiro.