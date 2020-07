Termas do Centro vão ter espetáculos gratuitos de jazz em agosto e setembro

A banda Cottas Club Jazz Band levará o espetáculo a seis estâncias termais, entre 28 de agosto e 11 de setembro, "recriando a alegria do espírito Dixieland e a magia dos anos 20 na cidade-berço do jazz, Nova Orleães, nos Estados Unidos", informa o coordenador da Rede, Adriano Barreto Ramos.

As Termas de S. Pedro do Sul serão as primeiras a receber o espetáculo, em 28 de agosto, seguindo-se as Caldas da Felgueira, em Nelas, no dia seguinte.

Em 30 de agosto, o concerto terá lugar nas Termas do Carvalhal, em Castro Daire. No fim de semana seguinte, as Termas de Unhais da Serra e as Termas de Monfortinho serão o palco do evento, respetivamente em 04 e 05 de setembro.

O evento terminará uma semana depois, em 11 de setembro, nas Termas de Manteigas.

"Com esta iniciativa, queremos mostrar a todos que as estâncias termais da região Centro são destinos aprazíveis para se visitar e conhecer. Além dos tratamentos de grande qualidade que oferecem, estão inseridas numa envolvência natural riquíssima e são locais onde se podem ter experiências diversificadas - e onde até se pode dançar ao ritmo do jazz dos anos 20", garante Adriano Barreto Ramos.

Este responsável destaca ainda que, depois da fase aguda da pandemia ter obrigado as estâncias termais a suspender a sua atividade, hoje já praticamente todas estão de portas abertas.

"São, seguramente, um destino excelente para quem pretende relaxar com a máxima segurança, longe de grandes aglomerados de pessoas", acrescenta.

O evento cumpre com as todas as regras e sugestões da Direção-Geral da Saúde e terá lotação limitada.

A "Termas Centro Vintage Jazz Tour" marca o regresso do ciclo de eventos de animação "Viva Termas Centro", que irá levar ações e eventos diversificados às estâncias termais durante os anos de 2020 e 2021.

O "Viva Termas Centro" é um ciclo de animação em rede, promovido pela rede Termas Centro nas suas 20 estâncias termais, que se assume como um produto turístico complementar à oferta terapêutica.

A rede Termas Centro, cujo promotor líder é a Associação das Termas de Portugal - Delegação Centro - é um projeto cofinanciado pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos).

As estâncias termais que integram o projeto são as Termas de Alcafache, Termas de Almeida - Fonte Santa, Termas de Águas - Penamacor, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Bicanho, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas de Monte Real, Termas da Piedade, Termas de Sangemil, Termas de S. Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó e Termas do Vimeiro.

