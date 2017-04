"The Traveler": Um primeiro olhar sobe o que será o novo álbum de Mazgani

Mazgani está a preparar uma tournée de apresentação do novo álbum. Vai acontecer no verão. O músico ainda não fechou todas as datas mas adianta que vai passar por diversos festivais.



Antes desse momento o artista iraniano que vive no nosso país aposta no casamento da música com a literatura e estará no Porto, a 22 de junho, no teatro do campo Alegre, para mais um "Quintas de Leitura".



Uma sessão centrada na obra de dois intensos e desarmantes poetas do Porto - Inês Lourenço e Daniel Maia-Pinto Rodrigues.



As leituras serão asseguradas por Sandra Salomé, Isaque Ferreira e por Daniel Maia-Pinto Rodrigues, enquanto Mariana Baldaia assina a imagem do espetáculo.



Entre leituras, a presença da pianista Sofia Lourenço, que interpretará dois temas inspirados no guião poético dos convidados, e o regresso a este ciclo poético de Mazgani. Escritor de canções, cantor e guitarrista, Mazgani apresentará alguns temas do seu anterior trabalho discográfico, "Lifeboat", o quarto da sua carreira que foi editado em 2015.



Shahryar Mazgani foi considerado pela revista Francesa "Les Inrockuptibles" como um dos melhores 20 novos artistas Europeus, ainda antes da edição do seu primeiro álbum, em 2007. O músico vive em Lisboa desde os quatro anos, quando em 1979 veio para o nosso país na sequência da revolução que depôs o Xá do Irão.