The Waterboys atuam na Expofacic em Cantanhede a 31 de julho

Lusa28 Fev, 2018, 22:27 | Cultura

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a autarquia de Cantanhede confirma a presença dos The Waterboys no cartaz de espetáculos da feira agrícola, comercial e industrial, que decorre de 26 de julho a 05 de agosto, lembrando que a banda - fundada em 1983, em Edimburgo, Escócia, por Mike Scott - desde essa época, há 35 anos, alimenta o culto de "imensas legiões de fiéis seguidores em todo o mundo" e afigura-se "desde já como um dos maiores aliciantes" do evento.

"A sobrecarregada agenda da banda de Mike Scott inclui Cantanhede para um concerto que se antevê memorável, face à sua legendária sonoridade próxima do rock alternativo e que adquire a singularidade que a distingue numa síntese que incorpora influências do `rhythm & blues`, o `folk` e da música céltica, entre outras", assinalam os promotores da Expofacic.

A organização define o concerto como "uma viagem à dimensão mítica do pop/rock", frisando que na base do alinhamento estarão êxitos constantes dos álbuns mais conhecidos e populares dos The Waterboys - como The Whole of The Moon (This is The Sea, 1985) ou Fisherman`s Blues (do álbum homónimo de 1988), "essa pérola que ainda hoje é vista como um autêntico hino para quem a descobriu durante a adolescência ou juventude".

De acordo com o comunicado, é ainda de esperar um concerto com "passagem pelas diferentes fases do percurso da banda", nomeadamente temas do último trabalho Out Of All This Blue, lançado em 2017 e no qual Mike Scott "entra em outras abordagens, fruto de colaborações inspiradoras e determinantes no seu mais recente fluxo criativo", com letras que refletem os interesses do vocalista escocês "em espiritualidade, misticismo e poesia céltica e as canções de amor tão apaixonadas e desenfreadas que caracterizam o seu cânone", refere.

A organização da Expofacic sustenta a "aposta forte" na componente internacional do cartaz, que conta ainda, a 04 de agosto, com James Arthur, vencedor do concurso britânico X-Factor em 2012 - cujo `single` de estreia, uma versão do tema Impossible, vendeu mais de 2,5 milhões de cópias - e desde aí, "protagonista das mais fulgurantes carreiras musicais dos últimos anos a nível mundial".