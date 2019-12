Theatro Circo recebe Moon Duo, Mão Morta e Salvador Sobral em 2020

Em comunicado, a sala de Braga revelou que 2020 vai começar com Manel Cruz a apresentar o seu "Vida Nova", seguindo-se, no dia 10 de janeiro, o projeto Distance, Light & Sky, de Chris Eckman, Chantal Acda e Eric Thielemans.

A cantora e pianista Patricia Barber vai subir ao palco do Theatro Circo no dia 01 de fevereiro, enquanto, no dia 08, é a vez da banda do filme "Variações".

Até março, há ainda Capicua (14 de fevereiro) e Grandfather`s House (29 de fevereiro), num concerto que vai contar com Selma Uamusse, Paulo Furtado, Cláudia Guerreiro, Emmy Curl e Pedro Oliveira como convidados.

Mais tarde, no dia 12 de março, atuam em Braga os Moon Duo, para dar lugar aos bracarenses Mão Morta, no dia 28 desse mês.

"Sessa, músico brasileiro fundador do mítico grupo Garotas Suecas e colaborador regular de Yonatan Gat, estreia-se a solo com o disco "Grandeza", e chega a Braga no dia 09 de abril, pelas 22h30. Para arrancar o mês de maio, no dia pelas 21h30, há noite dupla com Ziggy Alberts e Christopher Paul Stelling", acrescenta o Theatro Circo em comunicado.

O único nome já confirmado para maio é o de Salvador Sobral, no dia 23.

Em novembro, a administradora do Theatro Circo, Cláudia Leite, disse à Lusa que vão ser investidos 617 mil euros ao longo dos próximos quatro anos, sendo a maior fatia, de cerca de 400 mil euros, destinada a equipamentos.

Em termos estruturais, terão também lugar obras de ampliação dos espaços de trabalho, uma necessidade já identificada há meia dúzia de anos.

A responsável adiantou que haverá a preocupação de as intervenções causarem "o menor impacto possível" na atividade normal do teatro.