Theatro Circo recebe Ólafur Arnalds, Mulatu Astatke e Anavitória até Março

Em 2018, o Theatro Circo deverá ultrapassar a fasquia dos 100 mil espectadores, como adiantou à Lusa o diretor artístico, Paulo Brandão, reconhecendo ser um número difícil de alcançar, devido às lotações das salas.

"No Theatro Circo há sempre algo de novo. Tentamos ter uma programação muito intuitiva, atual e contemporânea, ao gosto do público, mas também que seja diferente em relação ao panorama nacional", afirmou Paulo Brandão.

Janeiro começa com o concerto de Ano Novo e Reis, no dia 03, em que a Orquestra Filarmonia das Beiras vai estar acompanhada por Cristina Branco, seguindo-se o guitarrista Filho da Mãe, um dia depois.

Ao longo do primeiro mês de 2019, sobem ao palco do Theatro Circo nomes como a portuguesa Áurea, o chamado "pioneiro do Ethio Jazz", Mulatu Astatke, ou o projeto Anavitória, da dupla brasileira que está em digressão para apresentar "O Tempo é Agora".

Questionado sobre a taxa de ocupação dos espetáculos, Paulo Brandão salientou que, na área da música, "grande parte nunca fica abaixo de 60, 70% e a maior parte esgota".

Por exemplo, no que toca à programação de 2019, há nomes cujos bilhetes já foram colocados à venda e estão próximos de esgotar, como Anavitória.

No dia 01 de fevereiro, o Theatro Circo recebe Selma Uamusse, na sala principal, e Micah P. Hinson, no pequeno auditório, enquanto os Mundo Cão atuam no dia 16 desse mês.

Ólafur Arnalds toca em Braga no dia 10 de março, antes de subir aos palcos dos coliseus de Lisboa e Porto, enquanto o francês Chassol vai apresentar-se no dia 12 de abril.

Paulo Brandão salienta o pianista e compositor Chassol, que já trabalhou com Sebastian Tellier, Phoenix e Frank Ocean, como um "daqueles nomes que vão crescer imenso".

Para 2019, Brandão destaca ainda a realização de vários espetáculos de `stand-up`, um género "que agora está a ressurgir com uma nova diferente de fazer humor".