Theatro Circo recebe Soundwalk Collective com Patti Smith em março

O anúncio representa a primeira confirmação da nova equipa de programação, encabeçada por Luís Fernandes, que entrou em funções em julho.

"O exercício de programação é mais geral e parte de um pensamento que não se esgota na escolha de um nome. Não escondo que queríamos que o primeiro nome fosse um nome com peso", disse à Lusa Luís Fernandes.

O diretor artístico do Theatro Circo acrescentou: "Esta escolha é um projeto que temos muito orgulho de poder apresentar em Portugal, porque não só envolve uma figura de nível mundial, como faz, do ponto de vista artístico, [um trabalho] extremamente sólido. É um projeto com uma componente fortíssima do ponto de vista visual, sonora e também do texto. É um espetáculo muito completo".

"Queremos que seja um bom augúrio para aquilo que aí vem", afirmou Luís Fernandes.

O projeto Soundwalk Collective, criado pelo artista Stephan Crasneanscki e pelo produtor Simone Merli, "trabalha com uma constelação rotativa de artistas e músicos, que desenvolvem projetos específicos para locais e contextos através dos quais examinam temas conceptuais, literários ou artísticos", como se pode ler no `site` do projeto.

"Este novo projeto que será apresentado em Braga é o mais recente capítulo nas carreiras ilustres destes artistas, trabalho este que tem vindo a ser desenvolvido há mais de 10 anos em múltiplas geografias, resgatando e seguindo as palavras, imagens e sonhos de poetas, cineastas, revolucionários e momentos marcantes da história. Stephan Crasneanscki iniciou um périplo pelos lugares mais remotos do planeta para recolher sons e os moldar na criação de composições experimentais para no final serem entregues à voz e poesia de Patti Smith, concerto no qual se junta o cineasta português Pedro Maia nos visuais", indicou o Theatro Circo, em comunicado.

O espetáculo "Correspondences" teve estreia mundial no festival Rewire, em abril, nos Países Baixos, e vai ser interpretado por Stephan Crasneanscki, Simone Merli, Patti Smith, Diego Espinosa Cruz Gonzalez, Lucy Railton e Nicolas Becker.

Como recordou o Theatro Circo, "com álbuns intemporais como `Horses` e `Easter`, Patti Smith estabeleceu-se como uma força duradoura no mundo da música e da poesia".

A artista norte-americana esteve em Portugal pela última vez em 2019, no festival Paredes de Coura.

Os bilhetes para o espetáculo vão ser colocados à venda às 10:00 do dia 25 deste mês, pelo valor de 40 euros (20 para portadores do cartão Quadrilátero). Cada pessoa só pode comprar até quatro bilhetes e não vão ser feitas reservas, trocas ou devoluções, indicou o Theatro.