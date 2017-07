Tiago Madaleno vence Prémio Novo Banco Revelação 2017

Lusa 11 Jul, 2017, 13:43 | Cultura

Em comunicado, a Fundação de Serralves adiantou que o júri daquele Prémio destacou "o importante papel que a organização de uma exposição no Museu de Serralves pode desempenhar no percurso artístico de Tiago Madaleno".

"O diálogo com os curadores do Museu e o acesso a condições profissionais de produção e de comunicação deverão trazer à sua prática novas preocupações e posições estéticas", sublinhou.

Tiago Madaleno nasceu em Vila Nova de Gaia, em 1992, e licenciou-se em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que frequentou de 2010 a 2014. Realizou mestrado em pintura, na mesma faculdade, no período 2014-2016.

Com o trabalho agora premiado, o artista "propõe-se refletir sobre a relação entre a fotografia e a temporalidade, invocando a presença do corpo no processo de produção das imagens".

"Recorrendo a uma instalação com diversos dispositivos que exploram o uso desviado do vocabulário fotográfico, `Clepsidra` questionará as condições de visibilidade da fotografia, nomeadamente os processos utilizados para a produzir, e o recurso ao índice como ferramenta de trabalho", especificou a Fundação de Serralves.

O júri, presidido pelo diretor adjunto e curador do Museu de Serralves, João Ribas, integra ainda Andrea Lissoni, curador de vídeo e fotografia da Tate Modern, Londres, Alessio Antoniolli, diretor da Gasworks & Triangle Network, Londres, Ricardo Nicolau, adjunto da direção e curador do Museu de Serralves, e Filipa Loureiro, curadora do Museu de Serralves.

Foram ainda finalistas do Prémio os artistas Ana Barata Martins, Diogo Bolota e Henrique Loja.

Além do Prémio, "será brevemente publicado um catálogo que apresentará o trabalho dos quatro finalistas e que, além de imagens que documentam os projetos, inclui entrevistas aos artistas, conduzidas por Ricardo Nicolau, adjunto da direção do Museu de Serralves e membro do júri do Prémio".

O Prémio Novo Banco Revelação é uma iniciativa desta instituição bancária, em parceria com a Fundação de Serralves, que já distinguiu 39 artistas e tem como objetivo incentivar a produção e criação artística de jovens talentos portugueses, até aos 30 anos, tendo por base uma lógica de divulgação, lançamento e apoio a todos os artistas que recorram ao meio da fotografia.