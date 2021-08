Tiago Mogadouro é o novo director de marketing do museu Madame Tussauds

O português Tiago Mogadouro é o novo diretor de marketing do museu de cera Madame Tussauds em Nova Iorque.



Tiago Mogadouro começou a trabalhar no Sea Life, no Porto. Agora, passa a ser o responsável máximo pela experiência de quem visita o icónico museu.