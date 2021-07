Tiago Rodrigues começa hoje a preparar o Festival d`Avignon de amanhã

Esta edição em curso "será uma edição de estudo", disse o dramaturgo e encenador em entrevista à agência Lusa. "Será onde, além de espectador ávido, [aquela] em que vou estar sempre com as lentes de quem está a aprender para se preparar para o futuro".

O encenador e dramaturgo português foi hoje anunciado pela organização do Festival d`Avignon, em França, como seu próximo diretor, uma escolha "óbvia" e "doce", com uma proposta cheia de "poesia", apresentada pela ministra francesa da Cultura, Roselyne Bachelot-Narquin.

O "diálogo" com o Governo de Paris, para suceder ao atual diretor, Olivier Py, começou no início do ano quando os gauleses questionaram o encenador português sobre a possibilidade de se mudar para Avinhão.

Após reflexão e contactos com o Governo português, o diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM) respondeu positivamente com uma carta de 18 páginas com a sua visão para o festival.

"Ainda é prematuro falar de projetos concretos, embora a minha carta de amor esteja cheia de detalhes, como deve ser uma carta de amor, e cheia de promessas e cheia de convicções", revelou à Lusa.

Acima de tudo, Tiago Rodrigues quer manter a "festa cívica e de democracia cultural", iniciada por Jean Vilar, ator e encenador francês, em 1946.

"O Festival d`Avignon é um dos grandes exemplos mundiais da democratização cultural. Deve continuar a sê-lo e, para mim, é um privilégio e grande responsabilidade contribuir como próximo diretor do festival para que esse trabalho continue", indicou, declarando que a ideia dos cafés em que se debate de forma horizontal todos os temas, inspirada pelo crítico literário e professor universitário George Steiner (1929-2020), está na base das suas propostas.

Ao anúncio do seu novo cargo, vem juntar-se a abertura hoje do Festival com a sua peça "O Cerejal", de Tchekhov, na Cour des Palais des Papes, local emblemático do teatro mundial, num momento em que o certame regressa, após a edição de 2020 ter sido anulada devido à pandemia.

"O teatro tem destes acidentes felizes. Quando pensámos, eu e a [atriz] Isabelle Huppert, numa primeira conversa, que aconteceu em Lisboa, na Baixa, em fazer um dia `O Cerejal`, nada nos levava a crer que pudesse surgir num alinhamento de astros tão perfeito como este dia 05 de julho de 2021", explicou.

A peça, que fala da incerteza e de uma situação de mudança social na Rússia do início do século XX, é apresentada numa altura em que a pandemia não desapareceu, fazendo também reinar a incerteza sobre o futuro da Humanidade.

"Este texto de Tchekhov, fosse ele encenado por Jean Vilar em 1947, fosse encenado nos anos 90 do século passados, fosse encenado em 2021, é sempre um texto que tem uma capacidade enorme de ser a essência da poesia de Tchekhov e dar-nos a sensação que está a falar sobre nós, no nosso tempo", concluiu.

Dramaturgo, encenador e ator, Tiago Rodrigues soma uma carreira de mais de duas décadas, contando com a presença regular em palcos internacionais, tendo sempre por base Portugal, através da companhia que criou, Mundo Perfeito, ou à frente do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), que dirige desde 2014.

Tiago Rodrigues vai assumir funções a 01 de setembro de 2022 e a primeira edição do Festival d`Avignon organizada pelo encenador português vai acontecer em julho de 2023.