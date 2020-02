Tim Burton: Exposição "Marionetas de Animação" em Lisboa

Foto: Arlinda Brandão/Antena 1

A celebrar 20 anos, a Monstra - Festival de Animação de Lisboa, em coprodução com o Museu da Marioneta, inaugurou hoje a exposição: Tim Burton - As Marionetas de Animação. É uma homenagem aos filmes de animação do realizador norte-americano, autor de obras como Eduardo Mãos de Tesoura, A Noiva Cadáver ou O Estranho Mundo de Jack.