Tó Trips. "Popular Jaguar" é o novo álbum do guitarrista

O músico Tó Trips tem um novo álbum, que marca o regresso do guitarrista aos trabalhos a solo, depois do fim da banda "Dead Combo". "Popular Jaguar" é lançado com o livro "Ínfimas Coisas", com fotografias, memórias e textos do guitarrista.