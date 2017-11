Tony Carreira propõe pagar 20 mil euros às vítimas dos incêndios para encerrar o caso dos plágios

Nuno Rodrigues, da editora Companhia Nacional de Música, apresentou queixa em 2012, por plágio de músicas, sendo que o Ministério Público acabou por acusar o cantor, num processo relativo a 11 canções.



Tony Carreira propôs esta manhã no Tribunal de Instrução Criminal ajudar as vítimas dos incêndios da zona onde nasceu, Pampilhosa da Serra e de Pedrogão Grande.



Os advogados de Nuno Rodrigues demonstraram verbalmente que concordam com o acordo proposto e têm agora 10 dias úteis para o fazer por escrito.



O acordo visa a entrega por parte do artista - e no prazo de 60 dias - da quantia de 10 mil euros para a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra e de 10 mil euros para a Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrogão Grande.