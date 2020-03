Torre Eiffel encerra hoje à noite

"Devido à epidemia de Covid-19, a Sociedade de Exploração da Torre Eiffel anuncia o encerramento da Torre a partir das 21:00 de hoje [20:00 em Lisboa]", refere a empresa, num comunicado hoje divulgado e citado pela Agência France Presse.

A empresa espera "poder reabrir [a Torre Eiffel] o mais brevemente possível, quando a situação de saúde o permitir".

A administração do Museu do Louvre anunciou hoje que aquele equipamento vai ficar fechado "até nova ordem" devido à pandemia de Covid-19.

"Seguindo as diretivas do governo, o museu mais visitado do mundo fecha na sexta-feira, 13 de março, às 18:00 (17:00 em Lisboa) até nova ordem", disse a administração do museu em comunicado, acrescentando que duas exposições - "Albrecht Altdorfer" e "De Donatello a Michelangelo " - foram adiadas.

O Louvre já tinha encerrado no dia 1 de março, porque os trabalhadores invocaram o direito a interromper o trabalho devido à epidemia causada pelo novo coronavírus.

Ao fim de três dias, voltou a abrir, depois de a instituição ter dado garantias aos trabalhadores de medidas de proteção por causa do surto de Covid-19.

Hoje volta a fechar portas, por tempo indeterminado.

França é o terceiro país da Europa, a seguir a Itália e Espanha, com mais casos confirmados de Covid-19, com mais de 2.870 infetados e 61 mortos.

Este novo coronavírus foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.000 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 134 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.