Trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado prolongam greve

Os profissionais concentraram-se à porta do teatro, à hora do início do espetáculo, como forma de protesto.



Os trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado e do Teatro Nacional de São Carlos, duas estruturas tuteladas pelo Organismo de Produção Artística, estão em greve aos espetáculos desde o dia 7 de junho, para exigirem uma harmonização salarial.



Reivindicam o aumento do valor do trabalho por hora, para que os trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos não sejam prejudicados.