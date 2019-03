Partilhar o artigo Trabalhadores técnicos do Teatro de São Carlos chegam a acordo com administração Imprimir o artigo Trabalhadores técnicos do Teatro de São Carlos chegam a acordo com administração Enviar por email o artigo Trabalhadores técnicos do Teatro de São Carlos chegam a acordo com administração Aumentar a fonte do artigo Trabalhadores técnicos do Teatro de São Carlos chegam a acordo com administração Diminuir a fonte do artigo Trabalhadores técnicos do Teatro de São Carlos chegam a acordo com administração Ouvir o artigo Trabalhadores técnicos do Teatro de São Carlos chegam a acordo com administração

Tópicos:

Chier, Espetáculo, Opart, Sinfónica,