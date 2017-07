Trabalho e felicidade são tema de seminário a coordenar pela Artemrede em Itália

Lusa 07 Jul, 2017, 13:49 | Cultura

Trata-se da primeira atividade pública do projeto "A manual on work and hapiness" ("Um manual sobre trabalho e felicidade"), coordenado pela Artemrede, com direção artística da companhia Mala Voadora e apoiado pelo programa Europa Criativa, disse à agência Lusa Vítor Pinto, do gabinete de comunicação da Artemrede.

Peças de teatro, laboratórios de trabalho com artistas, oficinas de trabalho e de lazer, e projeção de documentários, a decorrer em vários locais daquela cidade italiana, contam-se entre as iniciativas integradas no seminário, cujo ponto alto, segundo a Artemrede, reside na conferência subordinada ao título "Happiness calling".

Filósofos e professores universitários, como as inglesas Nina Power e Helen Hester, o grego Apostolo Karakasis - também cineasta - e o arquiteto espanhol Santiago Cirugeda contam-se entre os oradores da conferência, a realizar, no dia 14, às 21:00 locais, no Teatro Comunal de Pergine.

"Será o trabalho uma via para a felicidade pessoal? Ou será o ócio?" ou "A felicidade coletiva passa pelo trabalho?" são assuntos a debater na conferência, que abordará ainda temas relacionados com o feminismo e com a possibilidade de, numa sociedade pós-capitalista e pós-trabalho, a felicidade pessoal e coletiva serem obtidas através através da preguiça.

Segundo a Artemrede, a conferência será transmitida via `live streaming`, na plataforma http://amanualonworkandhappiness.eu/, no dia 14, pelas 20:00 de Portugal, e no perfil do facebook do projeto "A Manual on Work and Happiness".

Jorge Andrade, codiretor artístico da Mala Voadora, e o escritor e dramaturgo espanhol Pablo Gisbert, que tem trabalhado com o coletivo catalão El Conde Torrefiel, participam também no seminário "Trabalho e felicidade", no qual recolherão elementos para criarem uma peça de teatro que questionará a relação entre o trabalho e a felicidade.

Entre as iniciativas integradas no seminário sobre "Trabalho e felicidade" contam-se também uma oficina de trabalho do coletivo belga InCompany, cujo trabalho confronta os valores pessoais e os comportamentos no local de trabalho, e uma "oficina de preguiça", na área da dança, intitulada "Laissez-faire", em que a companhia italiana Schuko Company explora o conceito de passividade.

O projeto "A Manual on work and happiness" inclui várias atividades, que se prolongarão até julho de 2018. Entre estas, estará uma peça de teatro da Mala Voadora, ainda sem data marcada, a representar em Alcobaça, no Montijo, em Patras (Grécia) e em Pergine.

A Artemrede é uma estrutura de cooperação cultural constituída, atualmente, por 15 municípios: Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Almada, Barreiro, Lisboa, Moita, Montijo, Oeiras, Palmela, Pombal, Santarém, Sesimbra, Sobral de Monte Agraço e Tomar.