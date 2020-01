Trabalhos de humor gráfico de 25 países expostos em Tondela

A iniciativa, que é promovida pela Escola Secundária de Molelos, com a colaboração do município de Tondela, contará com cerca de 500 trabalhos, sendo mais de uma centena provenientes de alunos de escolas estrangeiras.

"Temos participações de dezenas de países. Trata-se de um recorde absoluto de participações num festival para escolas e que decorre num concelho do interior do país", disse Ricardo Ferreira, da organização do evento.

A vereadora da Educação da Câmara de Tondela, Sofia Ferreira, lembrou que o município tem por hábito apoiar eventos inovadores.

"Ao longo dos anos temos sido desafiados a apoiar este evento e temos assistido ao seu crescimento gradual, quer em número de participantes, quer em termos de qualidade", contou.

Segundo a autarquia, a terceira edição do festival, que decorrerá até 16 de fevereiro, na galeria de exposições do Mercado Velho de Tondela, "explora, mais uma vez, os Direitos Humanos, direcionando a abordagem especificamente para a temática da alimentação".

Na inauguração do festival, estarão presentes o cartoonista Pedro Silva e o músico Diogo Mendes. No dia 11, Luís Costa estará a fazer caricaturas ao vivo.

O programa do festival incluiu ainda a realização de um `workshop`, no dia 14 de fevereiro.

"Intitulado `Um cartoon animado`, trata-se de um `workshop` de cinema de animação em `stop motion`, dinamizado pelo professor Ricardo Ferreira", refere a autarquia.