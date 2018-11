Trabalhos portugueses distinguidos na Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) em Madrid

Lusa27 Nov, 2018, 21:13 | Cultura

De acordo com a organização da BID, num comunicado hoje divulgado, "seis propostas portuguesas foram distinguidas" por um júri internacional, que atribuiu 20 prémios e 35 menções honrosas.

A marca Machado Shoes, de produção artesanal de sapatos e outros objetos em couro, de José Machado, venceu o Prémio Design de Moda, têxtil e complementos na categoria Design de moda, têxtil e complementos com o projeto "Sapatos LABOR".

Na mesma categoria, a marca Kitty Olive foi distinguida com uma Menção de Design de Moda, têxtil e complementos, pelo projeto "Kitty Olive coleção de malas", que resulta de pesquisa e trabalho regular com o artesanato e artesãos de Nisa, no distrito de Portalegre.

Ana Escobar Teixeira recebeu uma Menção Design para o Desenvolvimento/Cooperação Espanhola na categoria de Design Industrial/produto com o projeto "Projeto em Aberto".

Ao Estúdio Eduardo Aires, o júri decidiu atribuir as Menções Design industrial/produto e Design para (por e com) a Cultura na categoria de Design gráfico e comunicação visual pelo projeto "Moeda INCM [Imprensa Nacional Casa da Moeda] Comemorativa Idade do Ferro e do Vidro".

O estúdio united by design foi distinguido com uma Menção Design digital, na categoria de Design Digital, pelo projeto "NOMAD", da responsabilidade de André Covas, Emídio Cardeira e Miguel Palmeiro.

O Diogo Aguiar Studio recebeu uma Menção Design de interiores, na categoria Design de interiores, com o projeto "Pavilhão no Jardim de Serralves", assinado por Diogo Aguiar e Daniel Mudrak.

A semana inaugural da BID, que cumpre este ano o 10.º aniversário, termina na sexta-feira.

Nesta edição, "Portugal participa com 21 trabalhos".

A BID realiza-se de dois em dois anos na Central de Diseño de Matadero Madrid e "estabeleceu-se como o mais destacado ponto de encontro de profissionais e instituições de design da América Latina, Espanha e Portugal".

Entre abril e julho do ano passado esteve patente em Lisboa, no Palácio Calheta, a mostra "Novo Mundo -- Visões através da bienal ibero-americana de diseño. 2008-2016", organizada pelo Museu do Design e da Moda (MUDE), na qual estiveram expostas peças de mais de cem designers ibero-americanos.

A seleção dos trabalhos expostos e dos designers que os desenvolveram tinha por objetivo dar uma visão da BID, de 2008 a 2016.

A exposição esteve integrada na programação de Lisboa, Capital Ibero-Americana da Cultura 2017.

Já este ano, dez trabalhos de designers portugueses foram escolhidos para integrar as exposições itinerantes da BID, que estiveram patentes em vários países da América Latina.

A itinerância da exposição, no formato que teve em foco a edição de 2016, começou em março, nas Honduras, passou depois pela Cidade do Panamá, no Panamá, por La Paz, na Bolívia, pela Cidade do México, no México, e por em Lima, no Peru.

Nas exposições foram mostrados os seguintes trabalhos portugueses: "Identidade Visual para a cidade do Porto" (de Eduardo Aires, Ana Simões e Raquel Reis do White Studio), "Textiles Burel" (Sara Lamúrias, do estúdio Burel Mountain Originals), "Agricultura Lusitana -- Aldeias do Xisto" (João Nunes, Atelier Nunes e Pã, do estúdio João Nunes), "NuSpa" (Alzira Peixoto, Carlos Mendonça e o estúdio Simple Forms Design), "Bienestar Familia: Healthcare for Low-Income Families (Colombia)" (Tiago Dias Miranda, Oscar Pozuelo, Mandy Bouchedid, Barbara Elias da Rocha e Simona Chiara), "Ária -- Bancos" (Pedro Martins Pereira da Larus Design), "Torre dos Clérigos" (Miguel Palmeiro, Emídio Cardeira, Pedro Sousa, Joana Babo e Paulo Neves, com o estúdio Miguel Palmeiro Designer), "Petalas (2014) Sentimentos (2016)" (Alexandra Oliveira e estúdio Pé de Chumbo), "Museu do Dinheiro" (Miguel Palmeiro, Francisco Providência e Mário Vairinhos), e "A Avó Veio Trabalhar" (Susana António).