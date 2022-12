Três amigos decidiram criar uma escola de música, na Apúlia

A princípio a ideia era só formar um grupo musical para atuar em eventos, mas quando viram as instalações cedidas pela famíla chegaram à conclusão de que tinham todas as condições para as transformarem em salas de aulas.



Dois anos depois, os 30 alunos do Concelho de Esposende que frequentam a escola de música da Apúlia, apresentaram-se em concerto este fim de semana.