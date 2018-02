"Três cartazes à beira da estrada" vence melhor filme britânico nos BAFTA

Lusa18 Fev, 2018, 21:28 | Cultura

A longa-metragem, que está nomeada para um oscar de melhor filme, é escrita e dirigida por McDonagh e protagonizada por Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell, e narra a história de uma mãe em busca de justiça depois da morte da filha.

Sam Rockwell, ator deste filme, venceu o BAFTA de melhor ator secundário, enquanto "Chama-me pelo teu nome", do italiano Luca Guadagnino, venceu o galardão para melhor argumento adaptado.

"I Am Not Your Negro", do realizador haitiano Raoul Peck, ganhou o BAFTA para melhor documentário, contando a história das lutas da comunidade afro-americana nos Estados Unidos durante o período do apartheid, recordando figuras como Malcolm X e Matin Luther King.

O britânico Daniel Kaluuya recebeu o BAFTA para melhor intérprete revelação, único votado pelo público, pelo papel de Chris Washington no filme "Get Out", e a música composta por Alexandre Desplat para "A forma da água", do mexicano Guillermo del Toro, ganhou o prémio para melhor música original.

"Coco", do norte-americano Lee Unkrich, conquistou o prémio para o melhor filme de animação, e Mark Bridges foi galardoado com o BAFTA para melhor guarda-roupa por "Linha Fantasma", dirigida por Paul Thomas Anderson.

O filme coreano "A Donzela", de Chan-Wook Park, ganhou o BAFTA de melhor filme em língua não inglesa.