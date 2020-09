Três centenas de cartoons em exposição a partir de dia 19 nas Caldas da Rainha

Entre as caricaturas, vão estar as da jovem ativista Greta Thunberg, do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro e do Presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou hoje a organização do evento em comunicado.

As 280 caricaturas provêm de 150 publicações de meia centena de países e vão estar em exposição até 15 de novembro, depois de terem sido selecionadas por um júri internacional, entre cerca de mil candidatas.

Os melhores cartoons publicados pela imprensa em 2019 foram avaliados nas categorias editorial, caricatura e desenho de humor, cabendo ao vencedor um prémio monetário de 10.000 euros.

A exposição foi adiada de maio para setembro devido às medidas de confinamento impostas por causa da pandemia de covid-19.

"Abrimos, cumprindo todas as normas de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde", garantiu o diretor do evento e presidente do júri, o `cartoonista` António Antunes.

De forma a evitar ajuntamentos, "a gala deste ano será um espetáculo mais audiovisual e a apresentação contará com menos participantes", acrescentou.

O espetáculo de abertura está a cargo dos italianos Luca e Tino e do humorista belga Elliot Jenicot, já conhecido de edições anteriores, e da orquestra ligeira Monte Olivett, dirigida pelo Maestro David Santos.

Os desenhos concorrentes vão estar em exposição até 15 de novembro, no Centro Cultural e de Congressos de Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, onde, desde 2017, se realiza o maior salão internacional de desenho e caricatura.

O certame tem como objetivo "distinguir, expor, divulgar e premiar os melhores desenhos publicados na imprensa mundial ao longo de um ano", refere um comunicado da organização.

O júri deste ano é composto ainda por Jacuk Wiejacki (Polónia), Osmani Simanca (Cuba), Sabine Glaubitz (Alemanha) e Jean-Michel Renault (França).