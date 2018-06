Três concertos na 27.ª edição do Jazz no Parque em Serralves, no Porto

Lusa27 Jun, 2018, 20:38 | Cultura

No primeiro dos três sábados, a 07 de julho, Mané Fernandes apresenta um novo projeto, "The Mantra of the pHAT Lotus", antes de, no dia 14, Lucía Martínez & The Fearless se estrear em Portugal e, no dia 21, ser a vez do grupo multinacional Naked Wolf também tocar pela primeira vez em solo luso.

Considerando que, ao programar concertos de `jazz`, "as opções pelo `groove` ou pela exploração de possibilidades são habitualmente exclusivistas", a organização do ciclo decidiu, então, apresentar "três projetos que contrariam a separação entre o que se considera mais acessível e popular e o que é remetido para o chamado experimentalismo".

"Ainda que de formas diferentes, todos os grupos que vão ao Ténis de Serralves praticam músicas que fazem bater o pé e abanar a cabeça sem que tal implique uma menor preocupação com as questões estéticas ou uma atitude menos inconformista", pode ler-se na apresentação do ciclo, que pretende mostrar que "há mais `jazz` para além do `mainstream` e da vanguarda".

Os concertos vão decorrer no Ténis de Serralves, um `court` de ténis e um pavilhão de apoio reconvertidos para acolher espetáculos, entre outros eventos, com a programação a ficar a cargo de Rui Eduardo Paes.

O primeiro a atuar é o guitarrista Mané Fernandes, um dos novos nomes do `jazz` nacional, juntando-se a José Soares (saxofone alto e clarinete baixo), Ricardo Coelho (vibrafone, percussão eletrónica, sintetizador) e Pedro Vasconcelos (bateria), além dos convidados Gonçalo Moreira (teclados) e o britânico Nick Jurd (baixo elétrico) para apresentar "The Mantra of the pHAT Lotus", um projeto de "ideias frescas".

"Este novo grupo cruza o `jazz` com o `hip hop` e faz com que nos apeteça dançar, mas sempre evitando o óbvio e o fácil", aponta Serralves que destaca as composições de Fernandes e o novo reportório criado para a ocasião como destaques da atuação.

No dia 14, a baterista Lucia Martínez justa-se aos alemães Benjamin Weidekamp (clarinete baixo), DJ Illvibe (gira-discos), Ronny Graupe (guitarra elétrica) e Marcel Kroemker (contrabaixo) para estrear o novo projeto, The Fearless, criado em Berlim após vários anos a morar no Porto.

A música atravessa o universo musical de Ennio Morricone, criado para `Spaghetti Western`, em que se notabilizaram estrelas do cinema como Clint Eastwood, Burt Reynolds ou Terence Hill, e realizadores como Sergio Leone e Terence Young, da qual resulta "um `jazz` agitado, eletroacústico e em cavalgada rumo ao Faroeste".

No dia 21, os Naked Wolf apresentam-se em estreia em Portugal com membros de cinco países diferentes: Holanda, Austrália, Brasil, Finlândia e Áustria, juntando a vocalista e trompetista Felicity Provan ao saxofonista Yedo Gibson, os guitarristas Mikael Szafirowski e Luc Ex e o percussionista Gerri Jager.

O projeto nasceu em Amesterdão, onde moram todos os músicos menos o brasileiro Yedo Gibson, e é conhecido por uma combinação de `free jazz` e "outros idiomas musicais, como o `rock`, a `pop` e a `folk`", apostando na improvisação para `viajar` entre algo que "se aproxima da música erudita contemporânea, mas mantém uma "pulsação saltitante".

Em 2017, o ciclo apresentou três estreias absolutas de grupos com membros de várias nacionalidades, com concertos de Spinifex Plus, Rodrigo Amado Northern Liberties e Joelle Léandre X 5.