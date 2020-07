Três coproduções portuguesas na competição de curtas do festival de Locarno

De acordo com a programação de curtas-metragens hoje anunciada, a competição internacional apresenta 31 filmes a concurso, entre os quais "An act of affection", do vietnamita Viet Vu, feito no âmbito do programa europeu de formação DocNomads, no qual está envolvida a Universidade Lusófona.

Na competição de produções suíças estão também duas coproduções portuguesas: "Espíritos e rochas: Um mito açoriano", de Aylin Gokmen, rodado nos Açores, e "Nha Mila", filme da realizadora portuguesa Denise Fernandes, coproduzido pela O Som e a Fúria.

Este ano o festival não acontecerá nos moldes habituais, por causa da covid-19, tendo a organização transformado esta edição num formato digital e com o título "For the Future of Films" ("Pelo futuro dos filmes").

A seleção de curtas-metragens em competição será mostrada `online` entre 05 e 15 de agosto, mas está prevista exibição em sala em Locarno e Muralto.

Nesta edição especial de Locarno acontecerá também o programa "The Films After Tomorrow" ("Os Filmes Depois de Amanhã"), que pretende apoiar "realizadores que foram forçados a parar de trabalhar por causa da pandemia".

Neste programa há quatros projetos cinematográficos com produção portuguesa: "Selvajaria", de Miguel Gomes, "Eureka", de Lisandro Alonso, "When the waves are gone", de Lav Diaz, e "Far West", de Pierre-François Sauter.

Para a edição deste ano de Locarno foi criado ainda o projeto "Padrinhos & Madrinhas", no qual 14 realizadores apoiarão novos talentos do cinema numa programação de conversas e debates. Entre os 14 realizadores convidados estão João Pedro Rodrigues e a dupla luso-suíça Sérgio da Costa e Maya Kosa.