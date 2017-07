Partilhar o artigo Três espetáculos do D.Maria II na próxima temporada do Teatro Baltazar Dias do Funchal Imprimir o artigo Três espetáculos do D.Maria II na próxima temporada do Teatro Baltazar Dias do Funchal Enviar por email o artigo Três espetáculos do D.Maria II na próxima temporada do Teatro Baltazar Dias do Funchal Aumentar a fonte do artigo Três espetáculos do D.Maria II na próxima temporada do Teatro Baltazar Dias do Funchal Diminuir a fonte do artigo Três espetáculos do D.Maria II na próxima temporada do Teatro Baltazar Dias do Funchal Ouvir o artigo Três espetáculos do D.Maria II na próxima temporada do Teatro Baltazar Dias do Funchal

Tópicos:

Baltazar, Clã, Câa Funchal, D II, Fragata, Funchal Funchal, Lear, Mamede,