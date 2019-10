Três filmes portugueses em competição no festival Curta Cinema no Rio de Janeiro

Os três filmes fazem parte da Competição Internacional do Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas de Curtas do Rio de Janeiro, de acordo com informação disponível no `site` oficial do certame, cuja edição deste ano se iniciou na quarta-feira e decorre até 06 de novembro.

"Cães que ladram aos pássaros" e "Em caso de fogo" serão exibidos hoje e na sexta-feira, enquanto "Dia de Festa" tem exibições agendadas para segunda e terça-feira.

"Cão que ladram aos pássaros", de Leonor Teles, acompanha os dias de verão de Vicente e da sua família, obrigados a sair da sua casa no centro do Porto, por força da especulação imobiliária, e teve a sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Veneza, em setembro deste ano.

O filme está entre os cinco nomeados para Melhor Curta-Metragem nos Prémios Europeus de Cinema 2019.

"Em caso de fogo", de Tomás Paula Marques, produzido pela Escola Superior de Teatro e Cinema, venceu em setembro a competição estudantil do festival de cinema de San Sebastián, em Espanha.

O filme, que venceu este mês o prémio de curta-metragem da competição In My Shorts, que distingue projetos em início de carreira, do festival Queer Porto, já tinha estado na competição nacional do IndieLisboa deste ano, bem como na secção Take One! do Curtas de Vila do Conde, que venceu.

"Dia de Festa", de Sofia Bost, foi exibido em maio no Festival de Cinema de Cannes, na Semana da Crítica, e em setembro no 57.º Festival de Cinema de Nova Iorque.

O primeiro filme de Sofia Bost fora do contexto escolar,, como explicou a própria à Lusa, "partiu da premissa de uma mãe que não se consegue sentir feliz no dia de anos da filha, e o processo de escrita foi a descoberta daquilo que estaria por detrás dessa personagem, a Mena".