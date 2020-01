Trienal de Arquitetura já escolheu os curadores para próxima edição

A dupla de arquitetos, "cuja carreira alia prática, investigação e ensino", foi convidada pela "grande experiência profissional, nas diversas vertentes da disciplina que inclui formação, actividade académica e de projecto em Portugal e além fronteiras".

Assim, nos próximos três anos, Cristina Veríssimo e Diogo Burnay farão a "pesquisa, desenho programático e implementação" da Trienal de Arquitetura 2022.

Os nomes dos curadores são anunciados no fecho da Trienal 2019, subordinada ao tema "A poética da razão" e cuja programação contou com mais de 80.000 visitas, refere a organização.

No âmbito da Trienal, a exposição "Agricultura e Arquitectura: Do Lado do Campo", no Centro Cultural de Belém, ficará patente até 16 de fevereiro, em Lisboa, e seguirá depois em itinerância, a começar pela Galeria Archizoom, em Lausanne, na Suíça, em data a anunciar.

A Trienal de Arquitetura 2019 teve curadoria do arquiteto francês Éric Lapierre.